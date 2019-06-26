شبيب التقى وفدا جزائريا وبحث معه سبل تطوير التعاون

التقى محافظ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ والي ولاية الجزائر العاصمة عبد الخالق صيودة برفقة ​السفير الجزائري​ في ​لبنان​ ​أحمد بوزيان​ على رأس وفد، حيث كانت مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الطيبة بين بيروت والجزائر العاصمة والبحث في سبل تطوير التعاون بينهما في العديد من المجالات .

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