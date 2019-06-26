ضاهر: نمر بلحظة انعدام رؤية اقتصادية جامعة وأوضاع مالية صعبة

لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مما لا شك فيه، نمر بلحظة انعدام رؤية اقتصادية جامعة وأوضاع مالية صعبة حيث باتت ترخي بظلالها على ​الوضع الاقتصادي​ برمته شركات تسرح عمالها ومصانع مهددة بالإقفال و​المزارعون​ يحتضرون وتتراكم ديونهم"، متسائلا: "الم يحن موعد طرح الأسئلة المحرم طرحها لمراجعة سياساتنا المالية والاقتصادية؟".

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