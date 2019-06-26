تعطل شاحنة على طريق المنصورية-عين سعادة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن "شاحنة تعطلت على طريق ​المنصورية​ ​عين سعادة​ قرب محلات كعك ابو عرب"، مشيرة إلى أنه "تم التنسيق مع القطعة المعنية للمعالجة".

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