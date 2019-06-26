بلير لكوشنر: تحول كبير حصل في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية بعد أن كانت في طريق مسدود

أشار رئيس الوزراء البريطاني السابق ​توني بلير​ في حوار مع ​جاريد كوشنر​ مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال "ورشة ​البحرين​"، إلى أن "تحولًا كبيرًا حصل في المنطقة بشأن ​القضية الفلسطينية​ بعد أن كانت في طريق مسدود".

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