مطارات أوروبا أطلقت خطة لتصفير انبعاثاتها من الكربون بحلول 2050

كشف رئيس المجلس العالمي للمطارات الأوروبية، مايكل كيركلو، عن خطة لـ"تصفير انبعاثات الكربون في مطارات ​أوروبا​ بحلول عام 2050، بالتماشي مع اتفاق ​باريس​ للمناخ".

وأوضح في اجتماع ضمّ 300 من مسؤولي قطاع الطيران، أنّ "إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي في إطار تطبيق المطارات الأوروبية لاتفاق باريس للمناخ من خلال وضع التغيير المناخي في مركز قراراتها"، مركّزًا على "وجوب أن يكون هذا أمر أساسي لجميع القطاعات الصناعيّة".

ولفت إلى أنّ "140 مطارًا يدار من قبل 40 شركة عضوة في المجلس تعهّد بشكل فردي بتصفير انبعاثات الكربون، وأنّ 3 مطارات سويديّة قد طبّقت ذلك بالفعل"، مبيّنًا أنّ "الخطة لا تشمل الانبعاثات الكربونية الّتي تصدرها الطائرات".

ويضمّ المجلس العالمي للمطارات الأوروبية ممثّلين عن مطارات 45 دولة أوروبية.