عبد اللهيان: "صفقة القرن" مشروع فاشل ولن يحقق أي إنجاز لإسرائيل

أكّد مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى ال​إيران​ي ​حسين أمير عبد اللهيان​، أنّ "مشروع "​صفقة القرن​" لن يحقّق أيّ إنجاز للكيان الصهيوني، وسيعزّز وحدة الفلسطينيين والدول الداعمة لهم أمام مطامع هذا الكيان".

وركّز خلال استقباله ممثّل حركة "الجهاد الإسلامي" في إيران ناصر ابو شريف، على أنّ "مشروع "صفقة القرن" مشروع فاشل مسبقًا، وهو مشروع "​الشرق الأوسط الجديد​" ذاته الّذي فشل قبل عقدين من الزمن، ولكن بثوب جديد طرحه صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الصهيوني ​جاريد كوشنر​ الّذي سعى نظرًا لقربه من الصهاينة وشخص رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لتحديث ذلك المشروع باسم "صفقة القرن" لذا فانه ليس فيه اي مضمون جديد".

ورأى عبد اللهيان، أنّ "مشروع "صفقة القرن" يعدّ من إجراءات الرئيس الأميركي غير المدروسة، الّذي لن يعود بأيّ إنجاز على الأرض للأميركيين والصهاينة، بل سيعود بدلًا عن ذلك بمكسب كبير لمحور المقاومة والفلسطينيين وستبدأ مرحلة جديدة من الاتفاضة ضد الكيان الصهيوني".