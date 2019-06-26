بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للارهاب في العالم

أكد وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​ خلال مؤتمر صحفي في ​الهند​ أن " ​إيران​ أكبر دولة راعية للإرهاب في ​العالم​ و الشعب الهندي عانى من ​الإرهاب​ في جميع أنحاء العالم"، مشيراً إلى أنه "لدينا تفهم مشترك للتهديد، وهدف مشترك هو ضمان أن نتمكن من الحفاظ على ​الطاقة​ بأسعار مناسبة وردع هذا التهديد".

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