حنان عشراوي: مؤتمر المنامة فاشل ويهدف لإعادة ترتيب المنطقة بأكملها

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي، مؤتمر المنامة الاقتصادي بـ"الفاشل".
ورأت في مؤتمر صحافي، أنّ "المؤتمر محاولة أميركيّة- إسرائيليّة لإعادة ترتيب المنطقة بأكملها، من خلال قلب مبادرة السلام العربية، ومكافئة إسرائيل على احتلالها، وخلق حلف لمواجهة إيران"، لافتةً إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات غير سياديّة بحاجة لمعونات اقتصاديّة".
وركّزت عشراوي على أنّ "المشاريع المنوي تنفيذها وهميّة لن تتحقّق، وهي تهدف للتعايش مع الاحتلال، والتطبيع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال وكأنّ الاحتلال وضع طبيعي".
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