حنان عشراوي: مؤتمر المنامة فاشل ويهدف لإعادة ترتيب المنطقة بأكملها

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ​حنان عشراوي​، مؤتمر ​المنامة​ الاقتصادي بـ"الفاشل".

ورأت في مؤتمر صحافي، أنّ "المؤتمر محاولة أميركيّة- ​إسرائيل​يّة لإعادة ترتيب المنطقة بأكملها، من خلال قلب مبادرة السلام العربية، ومكافئة إسرائيل على احتلالها، وخلق حلف لمواجهة ​إيران​"، لافتةً إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تتعامل مع ​الشعب الفلسطيني​ كمجموعات غير سياديّة بحاجة لمعونات اقتصاديّة".

وركّزت عشراوي على أنّ "المشاريع المنوي تنفيذها وهميّة لن تتحقّق، وهي تهدف للتعايش مع الاحتلال، والتطبيع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال وكأنّ الاحتلال وضع طبيعي".