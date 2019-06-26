"هآرتس": كل دلائل التطبيع بين اسرائيل والعرب ظهرت في البحرين

وصفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية انعقاد ​مؤتمر البحرين​ بـ"أنه أكبر لقاء تطبيع لم يشاهد مثله في السنوات الأخيرة"، مشيرةً إلى أنه "افتُتح هذا الحدث الذي عُقد في فندق "الفصول الأربعة" الفخم، بحفل استقبال و"كوكتيل"، وجرى تبادل الحديث بارتياح بين عشرات ​رجال الأعمال​ العرب والإسرائيليين، على الملأ تمامًا وبحضور الصحفيين".

ولفتت إلى أن "العلاقات البحرينية الاسرائيلية تشهد دفئًا، لكن استضافة المؤتمر مسألة معقدة من جانبهم أيضا، خاصة مقابل الفلسطينيين، وان الضغط الأميركي كان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى عقده"، مشيرةً إلى أن "أحد المشاركين الإسرائيليين الذي أكثر من الحديث عن العلاقات مع الفلسطينيين، كان مدير شركة "نوكيا" في حوض المتوسط، أريك طال، الذي عرض بفخر الجيل الثالث الذي أطلقته شركته في المناطق الفلسطينية في العام الماضي".