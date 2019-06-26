كالامارد: أطالب السعودية بالإفراج عن سجناء الرأي

أكّدت المحققة الأممية المكلفة بالتحقيق في مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي،​ أغنيس كالامارد، "أنني طلبت تفويضًا لزيارة ​السعودية​ وحتى الآن لم أحصل على إجابة"، مشيرة إلى "أننا أمام جريمة قتل وقعت في ​تركيا​ لإسكات صحفي يقيم في ​الولايات المتحدة​".

ولفتت كالامارد الى أن "التحقيق وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي بمن في ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مشددة على "أنني أطالب السعودية بالإفراج عن سجناء الرأي"، مضيفة أنه "منع تكرار جريمة مثل قتل خاشقجي أمر مهم ولا بد من التأكيد عليه".