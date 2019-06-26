وزير الدفاع التركي التقى نظيره الأميركي بالوكالة في بروكسل

التقى ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، نظيره الأميركي بالوكالة ​مارك إسبر​، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" المنعقد بمقرّ الحلف في ​بروكسل​. واللقاء هو الأول بين الجانبين منذ تولّي إسبر منصب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في 18 حزيران الحالي.

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