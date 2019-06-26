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ستولتنبرغ يدعو روسيا للوفاء بالتزاماتها بمعاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى

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دعا الأمين العام لحلف ​الناتو​، ​ينس ستولتنبرغ​، ​روسيا​ إلى "الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمعاهدة حظر ​الصواريخ​ النووية متوسطة وقصيرة المدى"، مشيرا أن "أمام روسيا مهلة حتى 2 آب المقبل، لإنقاذ المعاهدة".

وحذر ستولتنبرغ روسيا في حال لم تفِ بالتزاماتها بالقيام بالاجراءات اللازمة ضدها، مشيراً إلى أن "اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو سيناقش انتهاك روسيا للمعاهدة، وأن الحلف سيطبق اجراءاته ضد روسيا بعد تاريخ 2 آب".

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