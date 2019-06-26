بو صعب: قطع الطرقات من قبل العسكريين المتقاعدين سينعكس سلبا عليهم

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح صحافي "أنه ضد ​قطع الطرقات​ وإغلاق المباني العامة من قبل ​العسكريين المتقاعدين​"، مشيرا الى ان "هذا الأمر سينعكس سلبا عليهم وعلى مطالبهم لان من يدفع الثمن هو المواطن الذي قد يتخلى عن تعاطفه معهم".

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