أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "قوة من ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ داهمت الأحياء السكنية داخل بلدة ​عرسال​ وأوقفت ح.ا. المطلوب بعدة مذكرات توقيف منها ​ارهاب​ و​اطلاق نار​ و​مخدرات​ وتجارة وتهريب اسلحة والتواصل سابقا مع ارهابيين ومراقبة تحركات عناصر امنية سابقا واطلاق نار باتحاه اشخاص مدنيين واصابتهم والتعدي على اخرين كما انه ناشط باعمال السلب والسرقة بالاضافة الى اربعة اخرين مطلوبين وضبطت اسلحة فردية".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف شخص في عرسال بتهمة التواصل مع ارهابيين سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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