مجلس النواب انتخب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري

انتخب ​مجلس النواب​ خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، وهم: ​طنوس مشلب​ (72 صوتًا)، أنطوان بريدي (72 صوتًا)، رياض بو غيدا (79 صوتًا)، ​عوني رمضان​ (73 صوتًا) و​أكرم بعاصيري​ (71 صوتًا).

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