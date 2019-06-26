انسحاب نواب "الكتائب" ويعقوبيان من جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري

انسحب نواب "​حزب الكتائب اللبنانية​" والنائبة ​بولا يعقوبيان​ من جلسة انتخاب أعضاء ​المجلس الدستوري​ الخمسة، اعتراضًا على منطق المحاصصة.

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