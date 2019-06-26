أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الصين​ تعلم ما عليها فعله للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة"، مشيرًا إلى "أننا سنفرض رسوماً جديدة على الصين في حال عدم التوصل إلى اتفاق".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنفرض رسوما جديدة على الصين إذا لم نتوصل الى اتفاق بشأن التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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