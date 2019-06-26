شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وتنقية الكشوف بصفة دورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى وصول الدعم لمستحقية، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة شهدت اهتمام كبير بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ولابد أن يتبع هذا الاهتمام خطوات من قبل الحكومة لضمان تحقيق ذلك.

وأوضح العقاد، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من الملفات الهامة التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، ونواب البرلمان جميعهم، وهناك متابعة دقيقة لما يتم من خطوات على أرض الواقع فى هذا الصدد، خاصة وأن الملف يشغل قطاع عريض من المجتمع المصرى.

وأشار عضو البرلمان، أن الجميع مع فكرة تنقية وتنقيح جداول الدعم والكشوف بصفة دورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أهمية وضع آليات وشروط جديدة لتنقية الكشوف وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.