شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان يفضح "أردوغان": يسعى لشن حرب لقتل الأكراد بعد هزيمته بإسطنبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى للتغطية على خسارته الكبرى فى مدينة إسطنبول من خلال مواصلة انتهاكاته ضد الأكراد.
وقال قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى إلى قتل الأكراد فى بلاده خلال الفترة الراهنة للتغطية على هزيمته.
وتابع ضاتحى خلفان: "بعد فشل أردوغان الأخير وهزيمة حزب عدم العدالة التركي أردوغان يشن حربا لقتل الأكراد".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحى خلفان يفضح "أردوغان": يسعى لشن حرب لقتل الأكراد بعد هزيمته بإسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.