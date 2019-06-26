شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف التقارب بين تنظيم الحمدين وإيران للطعن فى الصحابة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر، تقرير بالفيديو يكشف فيه التطورات الكبيرة التى شهدتها الساحة السياسية فى قطر، من سيطرة كاملة من تنظيم «الملالي» فى إيران على كافة أوصال الدولة، لم تقتصر تلك التحولات على المشهد السياسى فقط وإنما انعسكت على المشهد الدينى أيضُا.

وقال التقرير أنه ففى الوقت الذى أصبحت فيه إيران المصدر الأول للبضائع والمنتجات للشارع القطرى، أصبحت مصدر تعاليم الدين تحت قيادة تميم بن حمد، الذى يتبع نهج نظام «ملالى إيران» المعروف بتطرفه الديني.

وتابع التقرير: "تميم بن حمد وعلى مسمع منه يتم الآن فى قطر الطعن والتطاول صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واتهام الخلفاء الراشدين بالكثير من الإدعاءات المكذوبة، وهو ما يعنى أن تميم اليوم يحمل إلى أبناء قطر والوطن العربى أفكار التشيع الهدامة التى يخرج بها النظام الإيرانى، لعله ينجح فى إقناع المزيد من المسلمين به".