شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بضرورة وضع خطة لتطوير وصيانة شبكة الطرق للحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة بشأن تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية، على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن منظومة الطرق تشهد اهتماما كبيرا وذلك خلال السنوات القليلة الماضية ولابد من الحفاظ على المشروعات القومية العملاقة.

وأوضح هلالى، أن الفترة الأخيرة شهدت خلالها منظومة النقل وشبكة الطرق اهتماما كبيرا سواء على صعيد الطرق الدولية والرئيسية والرابطة بين المحافظات بالإضافة لشبكة الطرق الداخلية، ولابد من وضع استراتيجية للحفاظ على هذه المنظومة من التهالك ويصبح إعادة تطويرها يتطلب مبالغ ضخمة.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع رؤية وخطة لتطوير شبكة الطرق على أن يكون هناك جدولا زمنيا لذلك حتى لا يتم اهمال الطرق وتتدهور حالتها وتتكلف الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة لإعادتها مرة أخرى على الرغم انها لن تعود إلى سابق عهدها ولهذا لابد من تطويرها بشكل منتظم.