شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالأسرة الحاكمة لـ"الشعب القطرى": "من يحكمكم عصابة ومجرمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن من يحكم قطر الآن هم مجموعة من العصابة والمجرمين ليسوا كفء لإدارة دولة.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، موجها رسالته للشعب القطرى: "ليعلم الشعب القطري الكريم أن من يحكمهم ليسوا إلا عصابة ومجرمين ليسوا كفواً لقيادة أو حكم، هذه العصابة تسببت بألم ومعاناة للنساء والأطفال قبل الرجال".

وتابع ابن عم تميم بن حمد: "وما ظلم أبناء آل ثاني إلا أكبر دليل على هذه الانتهاكات القذرة التي لاتصدر إلا من خونة جبناء تطبعوا بطباع حلفائهم الفرس والمجوس".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالأسرة الحاكمة لـ"الشعب القطرى": "من يحكمكم عصابة ومجرمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.