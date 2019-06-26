"قطريليكس" يكشف فضائح دعم الدوحة للجماعات الإرهابية فى ليبيا والمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع قطريليكس، تقرير يكشف فضائح نظام تميم بن حمد فى قطر، وذلك لتورطه فى دعم الجماعات الإرهابية المسلحة فى ليبيا، وذلك بعدما أثبتت وثائق دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولى، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، دعم تنظيم الحمدين للميلشيات الإرهابية بليبيا، مؤكدة أن حكومة السراج التى تدعمها دوحة التطرف، تحتضن عددا من الإرهابيين الدوليين ضمن ميليشياتها المسلحة، ومن بينهم قطريين.

الموقع ذكر أن الوثائق تقول أن حكومة الميليشيات ضالعة فى جرائم دولية منها الاتجار بالبشر، وشملت الوثائق قوائم بعناصر إرهابية مطلوبين من إريتريا وسوريا ينتمون لتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين، ويتحركون بين صحراء الجزائر، وليبيا ومالى، إضافة إلى آخرين موجودين داخل طرابلس يقاتلون فى صفوف ميليشيات السراج ومنهم من يقوم بالدعم والتسهيل ونقل العناصر والأسلحة.

ويأتى على رأس قوائم العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا الليبى عبد الباسط عزوز، الذى جند 200 عنصر من شرق ليبيا بأوامر من أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة وشخص من مالى يدعى إياد أغ غالى مؤسس وزعيم تنظيم "أنصار الدين" الإرهابى، عضو قبيلة ايفوجاس الطوارق، والمرتبط بتنظيم "القاعدة فى المغرب الإسلامي" وحركة "التوحيد والجهاد" بغرب أفريقيا، وتضم القائمة أيضا القطرى إبراهيم عيسى حجى محمد البكر، الذى أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة الإرهاب فى 24 سبتمبر 2014، والذى لعب فى بداية 2006 دورا رئيسيا فى تشكيل خلية إرهابية كانت تخطط للهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية وجنود أمريكيين فى قطر.

ورغم إلقاء القبض عليه وقتها إلا أن سلطات الحمدين أطلقت سراحه، بعدما تعهد بعدم القيام بنشاطات داخل قطر، إلا أنه تم توظيفه للقيام بأعمال إرهابية لصالح الحمدين فى البلدان العربية.