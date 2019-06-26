شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو جاد يطالب بصيانة شاملة للمدارس خلال الإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعطاء أكبر اهتمام للصيانة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة وأنه حدثت كارثة داخل مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بلجنة ثانوية عامة بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بعدما سقطت مروحة سقف بأحدى لجان طالبات المنازل بجانب الطالبتين ندا سمير السيد محمد وندا محمد فاروق محمد وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه والتدابير اللازمة وتم نقلهما على الفور بالإسعاف إلى المستشفى وبعد الفحص الطبى الشامل تكشف إصابة أحدهم بارتجاج بالمخ .

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وقال عضو مجلس النواب، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذا الحادث أدى إلى حدوث رعب وفزع لدى طلاب وطالبات حدائق القبة، مشيرا إلى انه قرر تأجير مراوح أرضية لمدارس الدائرة خلال فترة الامتحانات وعدم تشغيل مراوح السقف حرصا على أرواح الطلاب والطالبات.

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وطالب "أبو جاد "،الوزير باجراء صيانة شاملة لجميع المدارس خلال الإجازة الصيفية للتأكد من سلامة جميع المنشآت الخاصة بالمدارس على مستوى الجمهورية،مؤكدا على ضرورة التحقيق العاجل فى هذا الحادث واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل عدم تكراره.