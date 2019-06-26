شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيناس عبد الحليم: الكاميرات بالمدارس ترسخ الانضباط وتقضى على التسرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع تركيب كاميرات بالمدارس الذى بدأت وزارة التعليم فى تطبيقه منذ 2016، مثمنة دور مديرية التعليم فى الدقهلية، وذلك حيث أنها أعلى مديرية تم فيها تركيب الكاميرات بواقع 2700 مدرسة.

وأكدت عبد الحليم، على أن إدراج نظام للكاميرات بجميع المدارس، يساعد فى التمكين من مراقبتها بمعرفة الإدارة التعليمية ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، مطالبة بضرورة توفير اعتمادات لاستكمال الكاميرات.

وطالبت عضو مجلس النواب، ضرورة تطوير نظام المراقبة على المدارس لأن ذلك يضمن الانضباط وعدم التسرب من التعليم أو التسيب الإدارى، جنبًا إلى جنب مراقبة الإمتحانات، لافتة إلى أن تركيب الكاميرات سيسهم فى ضبط العملية التعليمية بشكل كبير، لاسيما أن التعليم هو قاطرة التنمية.