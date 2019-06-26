شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تتفقد مشروع الثروة الحيوانية فى محافظة البحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الثروة الحيوانية والنباتية "عاداه" بكفر الدوار فى محافظة البحيرة.

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يأتى ذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظة اليوم، برفقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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واستمع الوفد البرلمانى للمحافظ والقائمين على المشروع، والذين قاموت بشرح واستعراض أهداف وتفاصيل المشروع الذى يقع على مساحة 568 فدان، منها 500 فدان لزراعة عددا من المحاصيل الزراعية، بينما يتم استغلال باقى المساحة فى تربية الثروة الحيوانية، حيث وصل عدد الرؤوس مطلع العام الحالى 2019 ما يزيد عن 3 آلاف رأس متنوعة ما بين الذكور والإناث.

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وأشار مسئولو المشروع، إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة الأعداد وتحسين السلالات لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع.

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ورصد نواب لجنة الإدارة المحلية، بعض الملاحظات والتى تمثلت فى تهالك البنية التحتية، وهو الأمر الذى يحتاج لتطوير من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أعلى عائد.

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من جهته أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم تغيير الكيان الإدارى للمشروع من أجل تحقيق نهضة كبيرة لما فيه الصالح العام، مشيرا إلى أن المشروع نجح فى تخفيض سعر اللحوم البلدية فى الفترة الأخيرة وتحديدا فى شهر رمضان، فوصل السعر إلى 100 جنيه بدلا من 150جنيها، قائلا: "نجحنا فى تثبيت أسعار اللحوم بشكل كبير".

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وأشار المحافظ، إلى أن هناك تعاون مع وزارة الزراعة بشكل دائم لتعظيم الاستفادة من مشروع الإنتاج الحيوانى وكذلك المحاصيل الزراعية، مطالبا بتفعيل دور مراكز البحوث.

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وأكد المحافظ، حرص المشروع على زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادى، قائلا: "تم زراعة حوالى 7 أفدنة من نبات البونيكام"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه المحافظين بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

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ولفت هشام آمنة، إلى أن المحافظة تسعى لاستنهاض الريف المصرى فى البحيرة وعودة الإنتاج الحيوانى لتحقيق الاكتفاء الذاتى داخل البيوت، مؤكدا أن المحافظة تساند من أجل نجاح مشروعات الأسر المنتجة، قائلا: "لو استنهض الريف المصرى مرة أخرى ستقوم مصر".

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من جهته، أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بالمشروع، لاسيما وأنه يأتى فى إطار اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة.

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وثمن السجينى، الدور الذى قامت به الإدارة المحلية فى إعادة تشغيل مشروع كان متوقفا لفترة طويلة، مشيرا إلى أن غياب الحوكمة (التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة ) أحد الأسباب التى تؤدى لضياع الموارد على مصر.

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وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "الحوكمة أمر لابد منه فى الإدارة لأن الجهاز التنفيذى لا يستطيع أن يخطو خطوة بدون الجهاز التشريعى والعكس، مشددا على أهمية حسن اختيار العضو المحلى ليكون له دور فى مساندة السلطة التنفيذية لتحقيق النجاح.

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وفى نهاية الجولة بالمشروع، أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بلجنة الإدارة المحلية والدور الذى تقوم به تحت رئاسة المهندس أحمد السجينى، واصفا إياها بأنها لجنة واعية وتضم عقول وقامات تسعى لتحقيق أهداف الدولة المصرية فى الوصول إلى أفضل مستوى من التنمية، فضلا عن حل المشكلات التى تواجه القطاعات المختلفة.





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