العرايشي: الحديث عن الفساد في الـ SNRT صورة نمطية.. والصفقات يفوز بها الأقوياء

رفض فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الاتهامات الموجهة إلى الشركة، التي تتحدث عن وجود فساد في التسيير والتدبير، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات، وقال في رده على تساؤلات البرلمانيين، مساء أمس الثلاثاء، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن الحديث عن الفساد في الشركة مجرد “صورة نمطية”.

وقال العرايشي: “الحديث عن الفساد في الشركة مجرد صورة نمطية، والذي لا يستفيد من طلبات العروض يصبح خصما، ويبدأ في الضغط علينا”.

وأضاف المتحدث نفسه: “الذي يربح هو من له القوة المالية كمستثمر، والمسكين الذي نجد عنده الإبداع، والمؤهلات ليقدم شيئا جديدا لا قوة له، هذا هو نظام طلبات العروض، الأقوى من يربح”.

العرايشي قال أيضا: “أش واقع حتى نطعن في شفافية الصفقات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المسطرة واضحة ونحن نحترمها، والاتهامات خطيرة مع الأسف، وتأتي من أشخاص معروفين”.

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وشدد المتحدث على أن “آفاق الإعلام العمومي مرتبطة بمدى التشبث بالهوية المغربية واستقطاب الشباب، ونحن نشتغل في هذا المجال”.

واعتبر العرايشي أن هناك آلية تسمى بنسبة المشاهدة، موجودة منذ أكثر من 8 سنوات، وأضاف، “نتساءل، هل تعطي هذه الآلية صورة حقيقية عن مدى رضى المغاربة عن البرامج، التي نقدم؟”، مضيفا: “مع الأسف هذه هي الوسيلة الوحيدة، التي نتوفر عليها، اطلعنا على نماذج أخرى لبرامج تقييم الرضى، ولم نحصل على نموذج تحقق حوله الإجماع، ونسبة المشاهدة وسيلة نستعملها يوميا لنعرف من يشاهد برامجنا يوميا”.

ويرى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه “لا يجب الظن بأن المغاربة لا يحكمون على برامج القنوات العمومية، وليس لهم الاختيار”، مشيرا إلى أنه: “لا أحد يستمر في متابعة برنامج ما في القنوات المغربية إن لم يعجبه”.