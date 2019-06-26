حفل إليسا في موازين.. “ملكة الإحساس” تمتع جماهير غفيرة – فيديو

جددت الفنانة اللبنانية، إليسا، ليلة أمس الثلاثاء، لقاءها بالجمهور المغربي، الذي حج إلى منصة النهضة في مهرجان موازين، من أجل الاستمتاع بأغاني “ملكة الإحساس”.
وأمتعت إليسا بأغانيها الشهيرة الجمهور، الذي كان حاضرا من فئات عمرية مختلفة، والذي ردد معها أعمالها الغنائية القديمة، والحديثة، وتفاعل معها بالرقص.
وعبر الجمهور عن استمتاعه بحفل صاحبة “عايشة لك”، والأجواء، التي خلقتها، بعد غيابها عن المغرب منذ حفل موازين عام 2015.
وسبق إليسا في الصعود إلى منصة النهضة، في سهرة أمس الثلاثاء، الفنان المغربي حميد الحضري، الذي قدم أعماله الغنائية.
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