رسميا.. إبعاد لاعب المنتخب المصري عن “الكان” بسبب فيديو فاضح واتهامات بالتحرش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استبعاد اللاعب عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، المحترف في صفوف فريق أتروميتوس اليونانى، من المنتخب، وذلك بسبب انتشار فيديو فاضح له، واتهامه بالتحرش الجنسي.

وأصدر الاتحاد المصري، قبل قليل، بلاغا رسميا، جاء فيه: ” قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق“.

وكانت عارضة الأزياء المصرية، “مريهام”، قد نشرت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مجموعة من الصور، التي تظهر محادثات جمعتها مع لاعب المنتخب المصري، وتتهمه من خلالها بالتحرش بها.

جدير ذكره، أن المنتخب المصري، سيجري، اليوم الأربعاء، ثاني مباراة له عن المجموعة الأولى، وستجمعه بمنتخب الكونغو الديموقراطية.