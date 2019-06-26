“بلاك إيد بيس” في موازين.. جماهير غفيرة تهتز على نغمات أغاني المجموعة الشهيرة – فيديو

تحول جمهور منصة “أو إل إم” السويسي في مهرجان موازين، إلى أمواج بشرية، تهتز مع أغاني مجموعة “الهيب الهوب” الأمريكية الشهيرة “بلاك إيد بيس”.

وعلى امتداد العرض، الذي قدمه أغضاء المجموعة في حفلهم بموازين، تفاعل الجمهور الحاضر، الذي كانت نسبة كبيرة منه من الشباب والمراهقين، مع الأغاني الحماسية، التي قدمتها المجموعة.

وعبرت عينة من الجمهور، استقى رأيها “اليوم 24” عن إعجابها بالأجواء الاستثنائية، التي خلقتها “بلاك إيد بيي”، فيما تجمع شباب هواة الرقص، وخلقوا بينهم منافسة على أنغام الموسيقى الصاخبة.

وقدمت المجموعة الغنائية أغانيها الشهيرة عالميا، والتي كسبت بها جوائز عالمية، وحققت أرقاما قياسية في فترة صدورها منها أغاني “بووم بووم باو”، و”آي غوتا فلينغ”، و”أما بي”.

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وأنهى أعضاء “بلاك إيد بيس” حفلهم بتوديع الجمهور، وهم يحملون العلم المغربي.