قنينة غاز تتسبب في حريق مهول في 3 منازل بسيتي فاضمة …مصرع طفل وإنقاذ رضيع  

لقي طفل مصرعه، فيما تم نقل رضيع للمستعجلات في مستشفى محمد السادس، بعد اندلاع حريق، ليلة أمس الثلاثاء، في ثلاثة منازل في دوار “تيبردوين”، في جماعة ستي فاضمة، نواحي مراكش.

وأفادت مصادر محلية أن حريقا مهولا، ناتج عن اندلاع النار من قنينة غاز نحو أثاث المنزل، تسبب في وفاة طفل، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وإصابة رضيع، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والسكان، الذين ساهموا في وضع حد للحريق، الذي أتى على ثلاثة منازل.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا حول ظروف، وملابسات الحريق، الذي التهم أزيد من 1200 متر مربع، متسببا في خسائر مادية كبيرة، بالإضافة إلى مصرع رضيع.