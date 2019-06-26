جيبور يشكو الوداد لـ”الفيفا” من أجل مستحقاته المالية

راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فريق الوداد الرياضي، بخصوص تقديم شكوى ضده من طرف لاعبه الليبيري ويليام جيبور. وسلك جيبور طريق “فيفا”، للمطالبة بمستحاقته المالية العالقة في ذمة الفريق الأحمر، بعدما فك ارتباطه ببطل المغرب من جانب واحد. وتأتي خطوة جيبور على عكس الاتفاق الذي تم بين الطرفين، بشأن تسوية ودية لمستحقاته. وعاد اللاعب الليبيري إلى الوداد، بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فشل تجربته الاحترافية رفقة النصر السعودي. ووقع جيبور عقدا يمتد لثلاثة مواسم مع الفريق البيضاوي، غير أن ظهوره الشاحب في مباريات النادي، جعل التونسي فوزي البنزرتي يخرجه من مفكرته، ليقرر الرحيل عن الوداد.

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