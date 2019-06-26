دي ليخت إلى يوفنتوس: خطوة واحدة تفصل إتمام الصفقة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، يبتعد خطوة واحدة عن الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن المفاوضات بين مسؤولي يوفنتوس، ومينو رايولا وكيل دي ليخت، تسير بسرعة عالية، منذ أن أعطى اللاعب الضوء الأخضر لمحادثات انضمامه للسيدة العجوز، الجمعة الماضي.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات الحالية بين فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ورايولا، تدور حول الراتب السنوي للاعب الهولندي.

ويطلب دي ليخت الحصول على 12 مليون يورو سنويًا، بينما لا ينوي يوفنتوس تقديم أكثر من 7.5 مليون يورو، فيما يعرض على لاعب أياكس أن يرتفع راتبه، وفقًا للمكافآت التي سينالها.

وفيما يتعلق باتفاق بطل إيطاليا مع أياكس، فإن الأول سيدفع 67 مليون يورو نظير الصفقة، بالإضافة إلى 13 مليونًا كمتغيرات، وفقا لـ"كالتشيو ميركاتو".