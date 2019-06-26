فالفيردي يدعم قدوم غريزمان ويتجاهل نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن موقفه من صفقات فريقه الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الكروي القادم 2019-2020.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فالفيردي سيكون سعيدًا للغاية بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو، التي من المنتظر أن تتم الشهر المقبل، بعد أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 120 مليون يورو.

ورغم أنَّ اللاعب قرر الاستمرار مع أتلتيكو في الصيف الماضي، وعدم الانضمام إلى برشلونة، لكن فالفيردي يدعم قدومه بقوة هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أنَّه خلال اجتماع فالفيردي مع بيب سيجورا المدير العام للبرسا، وإيريك أبيدال السكرتير الفني، فإنَّ المدرب الإسباني لم يتحدث إطلاقًا عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

كما طلب فالفيردي من إدارة برشلونة تسريع عمليات بيع اللاعبين، حتى لا يصل الفريق إلى يوم 14 تموز/يوليو المقبل، وهو يضم العديد من المحتمل رحيلهم.

وشدَّد المدرب الإسباني على أنَّه لا يُريد دخول الموسم المقبل، والفريق يضم لاعبين بدون بدلاء، كما حدث في 2018-2019 مع جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، ولويس سواريز في مركز المهاجم الصريح.