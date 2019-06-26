850 حالة تسمم في مردا شمال سلفيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حالات التسمم في قرية مردا، شمال سلفيت، قد ارتفعت إلى 850 حالة.
وأفادت وزارة الصحة بأن حالات التسمم في قرية مردا منذ منتصف ليلة 24 حزيران الجاري حتى اليوم الأربعاء، وصلت إلى 850 حالة، وسط ترجيحات بأنها جاءت نتيجة تلوث في مصادر مياه الشرب.
وذكر مدير صحة سلفيت، هيثم منصور، أن الحالات بدأت تنحصر، وتمت السيطرة عليها، إلا أن الحالات التي تصل قد تكون بسبب العدوى البكتيرية.
وأوضح، بحسب وكالة "وفا"، أن عينات المياه لا زالت في مختبرات الصحة تحت الفحص، وتم منع المواطنين من استخدام مياه الشرب قبل غليها حتى صدور نتائج الفحوصات، والتأكد من مصدر التلوث.
ووصف منصور حالات المصابين ما بين خفيفة ومتوسطة، وتشمل كل الفئات العمرية، ومن مختلف مناطق القرية.
كما ذكر أنه جرى تحويل بعض المرضى إلى مستشفى سلفيت الحكومي، وبعضها تم التعامل معها ميدانيا.
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