اتهام وئام حسن من ساجور بقتل دانيال حلبي من دالية الكرمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام ضد الشاب وئام حسن (20 عاما) من قرية ساجور، نسبت إليه جريمة قتل الشاب دانيال حلبي (18 عاما) من دالية الكرمل. كما ارفقت النيابة طلب تمديد اعتقال بحق المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم سكن في دالية الكرمل بشهر آذار/ مارس 2019، ونشب جدال بين الضحية والمتهم، وبتاريخ 25.05.2019 بساعات الظهيرة، خلال محادثة هاتفية، نشب جدال كلامي بين الطرفين وذلك على خلفية حدث مهين وقع في إحدى برك السباحة بالمنطقة، واستمرارا لذلك، تبادل الضحية وأخيه رسائل ومحادثات هاتفية مع المتهم وقرروا أن يلتقوا قرب البركة، وتبين كذلك أن المتهم تزود بسكين بطول 11 سم وقضيبي حديد، ووصل برفقة شقيقه وآخرين بسيارة إلى جانب البركة، وإلى هناك وصل أيضا الضحية وشقيقه ووالده، وهناك نزل الضحية ووالده وشقيقه من سيارتهم باتجاه المتهم، الذي خرج برفقة من معه من السيارة حيث نشب شجار عنيف بين الجميع وتم استخدام القضبان الحديدية، ثم ألقى المتهم السكين على الضحية بهدف التسبب بوفاته، وقام بطعن الضحية 3 طعنات بالقسم العلوي من جسده قريبة من القلب، ما أسفر عن انهيار المصاب والتسبب له بنزيف حاد، وعندما رأى شقيق الضحية ما فعل المتهم بشقيقه لحقه وقام بضربه بالقضيب الحديدي وأصابه بعدة مناطق في جسده وبيده حتى سقطت السكين على الأرض، وتمكّن المتهم من الهرب برفقة آخر من المكان".