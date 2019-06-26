القدس - بواسطة محمد عز العرب - استجابت محكمة الصلح في الناصرة لطلب الشرطة اليوم، الأربعاء، بتمديد أمر حظر النشر في ملف التحقيق بملابسات جريمة قتل وسام جودات ياسين (44 عاما) من مدينة طمرة.
ويشمل أمر حظر النشر تفاصيل ومعلومات حول التحقيق أو أية تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه بهم. وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سار المفعول لغاية تاريخ 25.7.2019.
يذكر أن وسام ياسين قُتل في جريمة إطلاق نار مساء يوم السبت الموافق 18.05.2019.
كانت هذه تفاصيل خبر طمرة: تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.