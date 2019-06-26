تكريم مؤسسة بن مقيبل للتجارة والاستثمار بالمكلا

كرمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت مؤسسة بن مقيبل للتجارة والاستثمار بالمكلا عرفانا وتكريما لدعم لدورة التصنيع الغذائي لسيدات الاعمال التي نفذتها الغرفة التجارية بالتعاون والتنسيق مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت للفترة من ١٨ مارس وحتى ١ أبريل ٢٠١٩ م قدمها المدرب الدكتور علي محمد باعباد أستاذ التغذية بكلية البيئية بجامعة حضرموت.

ويأتي هذا التكريم من قبل الغرفة التجارية لمؤسسة بن مقيبل للتجارة والاستثمار لتشجيعهم ودعمهم لتأهيل سيدات الأعمال في مجال التصنيع الغذائي تشجيعا منهم للمنتجات الصناعية المحلية والمنافسة في سوق العمل المحلي واستهدفت الدورة التدريبية قرابة ١٠٠ متدربة من سيدات الاعمال بالغرفة التجارية اكتسبن خلالها عدد من المهارات في مجال صناعة المربى وصناعة المخلالات وصناعة صلصة الطماطم بأنواعهن وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى .

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واشار المحامي مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية إلى ان هذه اللفتة الكريمة من قبل الغرفة التجارية لتكريم مؤسسة بن مقيبل التجارة والاستثمار كانت بتوجيه من الأستاذ فارس خالد بن هلابي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت مشيدا بجهود مؤسسة بن مقيبل لدعم برامج قسم سيدات الاعمال بالغرفة التجارية .

وفي ختام اللقاء قام المحامي مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية بتكريم مؤسسة بن مقيبل للتجارة والاستثمار وتسليم الأستاذ محمد حسين السقاف مدير التسويق بالمؤسسة درع تذكاري وشهادة تقديرية عرفانا لدورهم في دعم برامج قسم سيدات الاعمال بالغرفة التجارية .