اعتقال عصابة متخصصة بسرقة المنازل بينهم امرأة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومريى نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص وامرأة يشكلون عصابة لسرقة المنازل ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.