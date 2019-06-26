رئيس الجمهورية: داعش هُزم عسكرياً لكنه ما زال يمثل تهديداً حقيقياً

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن تنظيم "داعش" هُزم عسكرياً في العراق، فيما شدد على ان التنظيم لا زال يمثل تهديداً حقيقياً.
وشدد صالح خلال الحفل، أن "من اولوياتنا في هذه المرحلة إعادة إعمار العراق وتحسين مستوى الخدمات للعراقيين".
واشار رئيس الجمهورية، الى ان "تنظيم داعش الارهابي قد هزم عسكرياً، لكنه مازال يمثل تهديداً حقيقياً وعليه يجب التركيز على محاربته وحسم المعركة معه، معرباً عن تقديره لـ "دور المملكة المتحدة في مساندة العراق خلال حربه على الارهاب وتقديم المساعدات الانسانية للنازحين وتأمين عودتهم الى ديارهم".
وأوضح صالح، أن "العراق وبريطانيا يمكن ان يلعبا دوراً فاعلاً في استقرار المنطقة"، محذراً من ان "أي تصعيد فيها قد يؤدي الى حروب جديدة".
من جانبهم، اعتبر الوزراء والمسؤولون من الجانب البريطاني زيار صالح بأنها ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير اسس التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدين موقف بريطانيا الثابت في دعم العراق ومساندته على جميع المستويات.
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