العلاقات الخارجية النيابية تؤكد لممثل محمود عباس رفض العراق لصفقة القرن

أكدت لجنة العلاقات النيابية، الأربعاء، لنبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف العراق الثابت بالتمسك بالقضية الفلسطينية ورفضه لصفقة القرن.
وأضاف ان" العلاقات الخارجية اكدت على موقفها اتجاه القضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن"، مبينا ان" الاستاذ نبيل شعث قدم شرح مفصل عن صفقة القرن وتم مناقشة القضايا المهمة وكيفية الحل من خلال الحوار وابعاد المنطقة عن الحرب ".
من جانبه، أوضح ممثل الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، أن وجودنا في مجلس النواب دليل الى عودة الديمقراطية الى العراق ودعم واضح من كافة مكوناته .
وأوضح شعث، أن "لجنة العلاقات الخارجية اعلنت دعمها الواضح للقضية الفلسطينية والوقوف الى جانبه ورفضها لصفقة القرن وهي محاولة امريكية لانهاء فلسطين"، لافتاً الى ان" اسرائيل تريد انهاء الوجود الفلسطيني في المنطقة العربية وتحاول رشوة الشعب الفلسطيني بعد كل هذا الصمود وهو لا يقبل بكل أموال العالم ثمناً للقدس والاستقلالية".
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