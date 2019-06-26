نائب يدعو مجلس ذي قار لفتح باب الترشيح لاختيار محافظ جديد

وقال السعداوي في بيان نقله مكتبه الاعلامي، " نتقدم بالتهنئة لجميع ابناء محافظة ذي قار ومجلس محافظتها بإقالة رأس الفساد والمفسدين في المحافظة يحيى الناصري الذي عمل على حرمان ذي قار وأهلها من الموازنات التي رصدت لهم من قبل الحكومة المركزية، حيث بقيت تعاني المحافظة من الحرمان والنقص الحاد في الخدمات وعلى مختلف الأصعدة لسنوات عديدة نتيجة للاهمال والفساد".وأضاف السعداوي، أن "في الوقت الذي نشيد به بدور مجلس المحافظة الذين حرصوا كل الحرص ووفق الآليات القانونية المتبعة على كشف ملفات الفساد لدى المحافظ المقال، من خلال عملية استجواب نزيهة وقانونية ادت الى تصويت المجلس بعدم القناعة على الاجوبة، فلذا ندعوا مجلس محافظة ذي قار الى فتح باب الترشيح لاختيار محافظ جديد يتسم بالكفاءة والنزاهة ويعمل على بذل الجهود لخدمة اهالي ذي قار وتقديم الخدمات الضرورية لهم وصرف الموازنة التي خصصت للمحافظة بشكل يليق وحجم الحرمان الذي شهدتها المحافظة طيلة السنوات الماضية".وتابع، "اننا ومن موقعنا التشريعي في مجلس النواب سنعمل على تذليل العقبات الادارية التي تواجه المحافظة مع الاستمرار على دورنا الرقابي لأداء الحكومة المحلية في محافظة ذي قار خدمة لأبناء محافظتنا العزيزة التي تستحق الكثير منا".

يشار الى أن مجلس محافظة ذي قار صوت، اليوم الاربعاء، على اقالة المحافظ يحيى الناصري.