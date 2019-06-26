2019-06-26 | 14:07
المصدر:
1,388 مشاهدة
أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جملة من "القرارات الصارمة" بشأن احداث المباريات السابقة في الدوري الممتاز.
وقررت اللجنة أيضاً توجيه إنذار نهائي لمحترف القوة الجوية السوري مؤيد العجان وتوجيه انذار نهائي لمساعد مدرب القوة الجوية، علي عبد الجبار و"التشديد على عدم تصوير أي فيديو مسيء وبخلافه ستصدر عقوبات رادعة".
وكذلك، قررت اللجنة "توجيه انذار نهائي الى جماهير الزوراء والجوية بعدم اطلاق هتافات غير اخلاقية وبخلاف ذلك ستصدر عقوبات رادعة وشديدة"، كما قررت اللجنة حرمان لاعب الطلبة سيف سلمان مباراتين مع غرامة مليونين دينار وذلك "لتصرفه غير الاخلاقي" في مواجهة الطلبة و النفط.
وقررت اللجنة استدعاء مشرف وطاقم حكام مباراة اربيل والنجف يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد بخصوص "الهتافات المسيئة" على ان تتخذ اللجنة على وفق ذلك العقوبة المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تصدر جملة من 'القرارات الصارمة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.