لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تصدر جملة من 'القرارات الصارمة'

وقررت اللجنة حرمان ابراهيم بايش مبارتين على وفق المادة 50 فقرة 6 من لائحة الانضباط، وكذلك حرمان رئيس رابطة نادي الزوراء، أمير المالكي، حتى نهاية الموسم.

وقررت اللجنة أيضاً توجيه إنذار نهائي لمحترف القوة الجوية السوري مؤيد العجان وتوجيه انذار نهائي لمساعد مدرب القوة الجوية، علي عبد الجبار و"التشديد على عدم تصوير أي فيديو مسيء وبخلافه ستصدر عقوبات رادعة".



وكذلك، قررت اللجنة "توجيه انذار نهائي الى جماهير الزوراء والجوية بعدم اطلاق هتافات غير اخلاقية وبخلاف ذلك ستصدر عقوبات رادعة وشديدة"، كما قررت اللجنة حرمان لاعب الطلبة سيف سلمان مباراتين مع غرامة مليونين دينار وذلك "لتصرفه غير الاخلاقي" في مواجهة الطلبة و النفط.

وقررت اللجنة استدعاء مشرف وطاقم حكام مباراة اربيل والنجف يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد بخصوص "الهتافات المسيئة" على ان تتخذ اللجنة على وفق ذلك العقوبة المناسبة.