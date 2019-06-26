الكشف عن أربعة أسماء مطروحة لتولي منصب محافظ ذي قار

كشف مصدر محلي، الأربعاء، عن أربعة أسماء مطروحة لتولي منصب محافظ ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الأسماء المطروحة لتولي منصب محافظ ذي قار هي: حسن الوائلي من دولة القانون، ورزاق كشيش من دولة القانون، ورئيس مجلس المحافظة رحيم الخيكاني من سائرون، وحسين سند وهو مستقل".



يشار إلى أن مجلس محافظة ذي قار صوت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على إقالة المحافظ يحيى الناصري.

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