بالصور.. المحاسبة على اجازات السوق تدخل حيز التنفيذ في بغداد

واكد مسؤولون في دائرة المرور ان عقوبة السائق الذي لا يحمل اجازة سوق غرامة مالية مع حجز المركبة.

وذكرت المرور في بيان لها امس، ان "مديرها اللواء عامر العزاوي اوعز الى الدوريات والمفارز بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لم يحصلوا على اجازة سوق والذين يقودون مركباتهم بدون رخصة القيادة بالحجز وفرض الغرامات الرادعة".



واشارت الى أنه "تم تعميم نداء مدير المرور العام من قبل العميد حيدر القصاب مدير السيطرة والمخابرة وتأييد النداء من قبل مسؤولي قواطع مرور الكرخ والرصافة".

ودعت "سائقي المركبات الى ضرورة مراجعة دوائر تسجيل ومنح اجازة السوق لاصدار رخص القيادة"، لافتة الى ان "هذا الإجراء سيمنع منعا باتا صغار العمر ودون السن القانوني من قيادة المركبة".