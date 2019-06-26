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وذكرت المرور في بيان لها امس، ان "مديرها اللواء عامر العزاوي اوعز الى الدوريات والمفارز بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لم يحصلوا على اجازة سوق والذين يقودون مركباتهم بدون رخصة القيادة بالحجز وفرض الغرامات الرادعة".
واشارت الى أنه "تم تعميم نداء مدير المرور العام من قبل العميد حيدر القصاب مدير السيطرة والمخابرة وتأييد النداء من قبل مسؤولي قواطع مرور الكرخ والرصافة".
ودعت "سائقي المركبات الى ضرورة مراجعة دوائر تسجيل ومنح اجازة السوق لاصدار رخص القيادة"، لافتة الى ان "هذا الإجراء سيمنع منعا باتا صغار العمر ودون السن القانوني من قيادة المركبة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المحاسبة على اجازات السوق تدخل حيز التنفيذ في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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