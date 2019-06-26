رسمياً.. الاتحاد العراقي يتعاقد مع 'جيفوفا' لرعاية قميص أسود الرافدين

رياضة 2019-06-26 | 13:15 1,974 مشاهدة أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع شركة "جيفوفا" الإيطالية لرعاية قميص أسود الرافدين خلال الفترة المقبلة. وقال مدير المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة محمد خلف خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد، إن "الاتحاد اتحاد الكرة تعاقد مع شركة جيفوفا الإيطالية لرعاية لمدة سنة واحدة بغية تجهيز المنتخبات الوطنية". يذكر أن عقد المنتخب الوطني لكرة القدم مع الشركة السابقة "جاكو"، قد انتهى بعد نهاية كأس آسيا في الإمارات 2019.



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