بالفيديو: كلب ينقذ رضيعة في روسيا بعد 3 ساعات من ولادتها (فيديو)

وأنقذ الكلب حياة الطفلة يوم 19 حزيران، ولم يفهم صاحبه أولا سبب اهتمام كلبه بالمكان ثم رأى شيء مغطى واتضح أنه رضيع مغطى بقميص.

وأخذ الرجل الطفلة فورا إلى أقرب مستشفى، وكان جسدها منهك وضعيف جدا، فتخلت عنها أمها بعد ثلاث ساعات من إنجابها.



لكنها ورغم كل شيء قاومت وفي صحة جيدة الآن، خصوصا بعد مساعدة الأطباء، وتبحث الشرطة عن الأم المشتبهة في ترك الطفلة عن عمد في خطر.