العاهل الأردني: نقف مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

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وكالاتالأربعاء 2019/6/26 03:50 مساء بتوقيت أبوظبي
العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني - أرشيفية
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله وعباس تناولا خلال الاتصال آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتنسيق والتشاور بين الجانبين.
من جانبه، ثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية.
ويأتي الاتصال بالتزامن مع استضافة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة بدأت أمس وتختتم أعمالها اليوم.
ووفق القائمين عليها، تتيح ورشة "السلام من أجل الازدهار" الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة.
وتشمل نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع. وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة.
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