مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في "عفرين" السورية

أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين خلال اشتباكات مع مقاتلين أكراد في شمال سوريا.



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وقالت وزارة الدفاع التركية -في بيان- إن الخسائر البشرية حدثت خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني.

وجرت الاشتباكات في منطقة نفذت فيها أنقرة عملية "غصن الزيتون" العام الماضي حينما احتل الجيش التركي منطقة عفرين، التي كانت تسيطر عليها فصائل كردية سورية.

واعترف أردوغان في وقت سابق، بالخسائر التي مُني بها مع حلفائه، منذ الاجتياح الذي نفذته قواته يناير/كانون الثاني 2018 داخل العمق السوري، لافتا إلى أن الأكبر منها كانت في صفوف المعارضة المسلحة الموالية لتركيا.