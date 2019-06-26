الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية، الأربعاء، في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيؤول، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات بين البلدين والشراكة الاقتصادية، كما شهد رئيس كوريا الجنوبية وولي العهد السعودي توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

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